Successos a Terrassa

03.03.2021 | 04:00

Denunciat per circular sota l'efecte de les drogues i amb un carnet sense vigència

La Policia Municipal va enxampar el dilluns al migdia un conductor que, segons les proves que li va efectuar el cos local, havia consumit drogues. A més, no portava carnet vigent. Una dotació de la Policia Municipal va aturar, a les 12.45 h, un vehicle que circulava pel carrer de Pontevedra, amb el carrer de Badajoz. Un cop sol·licitada la documentació, els agents van comprovar que el vehicle circulava amb l'assegurança obligatòria caducada i que el conductor tenia una pèrdua de vigència del carnet i no havia realitzat el curs de sensibilització pertinent. La patrulla li va realitzar un test de drogues, en el qual el conductor va donar positiu per THC (principi actiu del cànnabis).

Duplica la taxa màxima d'alcoholèmia després d'un accident al Segle XX

El conductor d'un vehicle va ser denunciat el dilluns com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Va donar positiu, amb nivells de 0,51 i 0,50 mil·ligrams, en les proves d'alcoholèmia que va haver de realitzar després de veure's implicat en un accident de trànsit. El xoc, amb tres turismes involucrats, va tenir lloc a les 17.03 al carrer del Gasòmetre. Agents de la Policia Municipal van instar a bufar els conductors. Un d'ells va duplicar la taxa màxima d'alcoholèmia permesa.

Un ferit en bolcar un cotxe després d'un xoc enfront de l'estació Terrassa Est

Els bombers van rescatar ahir un conductor que havia quedat atrapat en un vehicle després d'un xoc amb un altre ocorregut a uns metres de l'estació Terrassa Est. L'accident va esdevenir a les 9.50 i el cotxe conduït per la víctima va bolcar. Dues unitats de bombers van intervenir en l'alliberament del ferit i el SEM el va traslladar a l'Hospital de Terrassa.

Rescat d'un ciclista que va patir una caiguda a la zona de la Pineda

Un ciclista va resultar ferit ahir a la tarda en caure quan circulava per la zona de la Pineda, al Parc Natural de Sant Llorenç. Els bombers van transportar el ferit, al qual li feien mal les costelles, a la masia propera, on l'esperava una ambulància.