Confinada la llar d'infants Cavall Blau

03.03.2021 | 04:00

La llar d'infants Cavall Blau, situada al carrer de Lluna, número 10 (al barri de Sant Pere), es troba confinada per complet des del dilluns a causa del coronavirus, segons indicava ahir l'aplicació TraçaCovid del Departament d'Educació i confirmava a aquest Diari la direcció de Cavall Blau. De fet, aquest era un dels tres centres educatius catalans que ahir tenien l'activitat completament suspesa a causa de la Sars-Cov-2. En concret dues llars d'infants més (Sant Iscle-Santa Victòria, a Vidreres, Girona; i TIC-TAC, a Lleida), a més de l'esmentat centre de Terrassa, van haver de tancar portes per la Covid.

En el cas de la llar d'infants Cavall Blau, en els deu últims dies s'han acumulat tres contagis positius de coronavirus (un d'ells, en alumnes i dos més, en docents), segons el Departament d'Educació de la Generalitat.

Al centre, que compta amb infants de 0 a 3 anys, hi havia ahir un total de 28 alumnes en quarantena pertanyents a tres grups diferents. El nombre de persones confinades arran dels contagis era ahir, segons TraçaCovid, de 34.

Des de la direcció de la llar d'infants apunten que ahir es van realitzar proves PCR a tots els alumnes i personal del centre per tal de detectar eventuals nous contagis. A més, des de Cavall Blau indiquen que des de l'inici del curs han seguit tots els protocols d'actuació decretats per la Generalitat per fer front als contagis de la Covid.

El col·legi Sagrat Cor Terrassa, situat al carrer del Pare Font, número 152 i que ofereix les etapes de Primària, ESO i Batxillerat, era un altre dels centres que comptava ahir amb més grups confinats a Terrassa. En concret, segons el Departament d'Educació, en tenia nou en quarantena. D'aquesta manera, fins a 267 alumnes i nou membres del personal docent, de serveis i administració del Sagrat Cor Terrassa estaven ahir en quarantena per la Covid-19. L'escola compta amb un alt volum d'estudiants, més de 1.300.

Fa només uns dies, el Departament d'Educació va establir la realització d'un cribratge massiu entre tot l'alumnat i el personal de l'escola.

El Liceo Egara, ubicat a la carretera de Castellar, número 126, és un altre dels centres on la incidència del virus és remarcable. En concret, segons el portal TraçaCovid del Departament d'Educació de la Generalitat, ahir hi havia un total de setze grups confinats i 480 persones en quarantena al centre, que acumulava un total de 22 positius en els darrers deu dies.

A Catalunya

En el conjunt del territori, el nombre de grups escolars confinats a causa d'algun contagi de la Covid-19 ascendia ahir a 895. En concret es va produir un descens respecte a la xifra de dilluns, ja que dimarts hi havia fins a 114 grups escolars menys en confinament, segons les dades del Departament d'Educació. La xifra representa només un 1,24% del total de grups escolars que hi ha arreu de Catalunya i que sumen més de 72.000.

En total, als centres educatius catalans hi havia ahir fins a 22.116 persones en quarantena per la Sars-Cov-2 (2.657, menys que en el balanç precedent). Fins a 20.980 alumnes estaven ahir a casa pel virus, a més de 1.073 docents i personal d'administració i serveis, i 63 membres del personal extern.

Els positius acumulats a les escoles i els instituts catalans sumaven ahir 56.481 casos (90 més que en el balanç anterior). En la mateixa línia, el nombre de casos positius acumulats en els darrers deu dies se situava en 1.885 positius.

Els tres centres educatius tancats representen tan sols el 0,06% del total de Catalunya. A més, ahir hi havia 560 centres amb algun grup en quarantena.