Acusats de defraudar gairebé 102.000 euros a la Seguretat Social

J. Ll.

03.03.2021 | 04:00

Diu la fiscal que els dos administradors d'una empresa de construcció de Terrassa van defraudar gairebé 102.000 euros a la Seguretat Social en els anys 2016, 2017 i 2018. I demana per a tots dos, un home i una dona, una pena de cinc anys de presó, una multa de 610.000 euros i la indemnització corresponent als diners suposadament defraudats.

L'Audiència Provincial va assenyalar el judici per a avui. La societat constructora es va constituir el setembre del 2016 i es va donar de baixa el juny del 2018. Durant aquest període, sis treballadors van prestar serveis per a l'empresa. Segons el Ministeri Fiscal, els acusats van voler obtenir un benefici econòmic (per a ells o per a la signatura) "per mitjà de no pagar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les quotes de cotització corresponents pels treballadors que tenien empleats", diners que havien de declarar i liquidar per mensualitats durant el mes següent al de la meritació. Entre setembre del 2016 i juny del 2018, els administradors no van aportar a la Seguretat Social "ni la documentació ni la informació necessària per la liquidació i pagament de les quotes", argumenta la Fiscalia. La societat només va presentar la relació nominal de treballadors i la relació de liquidació de les cotitzacions dels mesos de setembre i octubre del 2016, "donant així a entendre que en els mesos anteriors i posteriors no havia tingut cap treballador". O sigui: que no tenia res a declarar.

Delicte de defraudació

Per a la fiscal, els acusats són autors d'un delicte de defraudació a la Seguretat Social. Segons la tesi de l'acusació pública, els dos administradors de l'empresa han de ser condemnats a una pena de cinc anys de presó i al pagament d'una multa de 610.000 euros.

Tots dos, i l'empresa de construcció com a responsable civil subsidiària, han d'indemnitzar a l'organisme públic amb 101.720,05 euros, afirma el Ministeri Públic, que ha sol·licitat la declaració testifical d'agents del Cuerpo Nacional de Policía i cinc persones més.