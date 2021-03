02.03.2021 | 04:00

Hi havia dispositius electrònics, però els lladres que el cap de setmana van irrompre en els mòduls dels Terrassa Reds només es van emportar 60 euros en metàl·lic. Això sí, van causar destrosses en dues portes i van obrir un forat a la paret. El robatori es va cometre en el mòdul del camp de futbol de Can Boada del Pi on el club de futbol americà té la seva seu, les seves oficines i el magatzem.