La tecnologia permetrà seguir, en temps real, tot el que passi a la línia amb un monitoratge realitzat a intervals de 10 metres. Nebridi Aróztegui La tecnologia permetrà seguir, en temps real, tot el que passi a la línia amb un monitoratge realitzat a intervals de 10 metres.

Prova pilot per detectar despreniments a la línia ferroviària Terrassa-Manresa

Emili González

02.03.2021 | 04:00

L'empresa d'infraestructures ferroviàries Adif va anunciar ahir l'adjudicació del contracte per al desenvolupament, a la línia ferroviària que uneix Terrassa i Manresa (operada per Renfe), del projecte I+D+I Smanslope. L'objectiu final és disposar d'un sistema operatiu que adverteixi d'una forma automatitzada dels possibles despreniments de roques que es produeixin en la línia, que els darrers anys s'ha vist afectada per diversos accidents de caràcter mortal. En concret, Adif ha adjudicat el contracte a l'empresa Indra Sistemas per un import de 421.421,39 euros. L'adjudicació contempla el subministrament, la instal·lació i la desinstal·lació de l'esmentat...