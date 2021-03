El fundador de l'ESCAC, el terrassenc Josep Maixenchs. El fundador de l'ESCAC, el terrassenc Josep Maixenchs.

La petjada infinita de l'escena, el cine i la poesia

Laura Hernández

02.03.2021 | 04:00

Els noms de tres grans personatges vinculats a la ciutat batejaran espais emblemàtics de Terrassa. Els grups municipals donen suport per unanimitat a la denominació de dos equipaments de titularitat municipal amb el nom de l'actriu Àngels Poch, que va morir el 2015, i del fundador de l'ESCAC, el també terrassenc Josep Maixenchs. La intèrpret donarà nom a la sala gran del Teatre Principal i el cineasta al Vapor Universitari. Sobre la taula hi ha també la proposta de resolució, formulada pel PSC i recolzada per tot el Consistori, que el poeta i arquitecte Joan Margarit, que va morir el 16 de febrer a l'edat de 82 anys, pugui denominar un carrer de la ciutat o un espai o equipament. En...