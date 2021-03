Ofrena floral pel Dia d'Andalusia

02.03.2021 | 04:00

El Dia d'Andalusia, que se celebra cada 28 de febrer, es va haver d'adaptar aquest any a les condicions imposades per la pandèmia. La Coordinadora d'Entitats Andaluses de Terrassa (CEAT) va organitzar un dia abans, dissabte, una ofrena foral a la plaça d'Andalusia, al peu de l'escultura Amalgama, dedicada als terrassencs i terrassenques nascuts en aquesta comunitat autònoma. En l'acte hi van participar l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la regidora de Cultura, Rosa Boladeras; i de diversos portaveus dels grups municipals.