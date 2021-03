Josep Maixenchs, l'ànima de l'ESCAC

02.03.2021 | 04:00

Va estudiar cinema a Roma i va tenir com a professor el mestre Federico Fellini. La cinematografia va ser la gran passió de la seva vida i Terrassa la seva aposta personal per, l'any 2002, traslladar l'Escola Superior de Cinema de Catalunya (ESCAC). Maixenchs va néixer a Terrassa un 18 de novembre de 1943 i va morir el 10 de maig de 2018 als 72 anys. Es va formar en Història de l'Art per la Universitat de Valladolid i al Centre Internacional de les Arts Escèniques i de la Comunicació Social a Roma. Va ser productor i fundador de l'ESCAC, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2012 i, en el mateix any, la Medalla d'Honor de la Ciutat de Terrassa. Impulsor de nombrosos projectes cinematogràfics, com la...