Espectacular rescat d'un ciclista a Can Candi

02.03.2021 | 04:00

Un espectacular operatiu d'emergències va rescatar el dissabte al matí un ciclista que havia patit un infart en el turó de les Roques Blanques, a la zona de Can Candi. Segons testimonis, primer va arribar un helicòpter que no va poder accedir al terreny. Després va aterrar un altre, amb dificultats, en una maniobra de risc. Els bombers van traslladar a personal sanitari fins al paratge on es trobava la víctima, per efectuar les primeres assistències mentre arribava l'helicòpter de rescat que va traslladar al ciclista a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. El seu pronòstic era greu. Unitats dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal van participar en l'operatiu.