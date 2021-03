Entren pel balcó per atendre una persona malalta

02.03.2021 | 04:00

Efectius dels bombers van accedir a un habitatge pel balcó per a rescatar una persona el diumenge al matí. La intervenció va tenir lloc en un habitatge del carrer de Galileu. Algú va telefonar als serveis d'emergències per informar de l'estat d'una persona que se sentia indisposada en un domicili i no podia obrir la porta per facilitar la seva atenció. Els bombers van entrar pel balcó i van trobar a la persona afectada en estat de semiinconsciència. Un equip del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la va atendre i la va traslladar a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.