Un detingut per tràfic de drogues

J. Ll.

02.03.2021 | 04:00

La denúncia administrativa per saltar-se el toc de queda segurament serà el menys dolent per a l'individu que el dissabte de matinada va acabar en els calabossos de la Policia Municipal. No va acabar allà per incomplir el confinament obligatori, sinó per tràfic de drogues, perquè uns policies municipals el van enxampar en una transacció i li van confiscar estupefaents. Uns agents locals es trobaven a mitjanit al carrer d'Olot, a les Arenes-la Grípia-Can Montllor, quan van observar com un individu s'acostava a un vehicle i lliurava alguna cosa als seus ocupants, tres persones. Els guàrdies van intervenir i van identificar i van escorcollar als quatre. Un d'ells portava tres...