Cues en el primer dia de reobertura de grans comerços

Laura Massallé

02.03.2021 | 04:00

La reobertura ahir a Catalunya de centres comercials i de botigues de més de 400 metres quadrats va generar llargues cues en algunes grans superfícies, especialment a les portes de grans botigues. A primera hora del matí, aquells que passejaven per la Rambla d'Ègara van poder veure una llarga fila de persones esperant per entrar a la botiga que Zara té al centre. A les set de la tarda, també hi havia cua, però avançava molt ràpidament. "Hem vingut a mirar roba per a la meva parella. La botiga ha estat molt temps tancada i volíem veure la nova col·lecció. Abans anàvem de compres a Barcelona, però ara no podem", comentava Cyntia...