Cues en el primer dia de reobertura de grans comerços

Laura Massallé

02.03.2021 | 04:00

La reobertura ahir a Catalunya de centres comercials i de botigues de més de 400 metres quadrats va generar llargues cues en algunes grans superfícies, especialment a les portes de grans botigues. A primera hora del matí, aquells que passejaven per la Rambla d'Ègara van poder veure una llarga fila de persones esperant per entrar a la botiga que Zara té al centre.

A les set de la tarda, també hi havia cua, però avançava molt ràpidament. "Hem vingut a mirar roba per a la meva parella. La botiga ha estat molt temps tancada i volíem veure la nova col·lecció. Abans anàvem de compres a Barcelona, però ara no podem", comentava Cyntia Tiseira. Qui també s'havia apropat a la tenda per veure els articles de la nova temporada era la Vicky Montero. "M'agrada anar de compres i avui he aprofitat. Si hi hagués hagut molta cua, potser hauria passat de llarg. Em sembla bé que els grans comerços ja puguin obrir sempre que respectin les mesures. Ells també estan patint", deia.

A l'avinguda del Tèxtil la fotografia va ser similar. A una banda, el Decathlon; a l'altra, el Parc Vallès. En ambdues zones l'afluència de clients va ser constant al llarg del dia. La botiga d'esports va optar per organitzar diverses cues a l'exterior en funció dels serveis sol·licitats: la fila 1, per a compres i canvis; la 2, per a devolucions i la 3, per a recollir comandes "online". La gent esperava pacient el seu torn.

A l'altra banda de l'avinguda, al complex d'oci i comerç del Parc Vallès, l'establiment que acumulava més persones a la porta també era un negoci dedicat als esports: la Nike Factory Store. "Al llarg del dia ha vingut molta gent. Pel que he vist, algunes persones venien a fer devolucions, suposo que de regals de Reis o del Nadal, però també ha vingut gent curiosa que volia veure si ja estava tot obert o no", explicava Núria Gàndara, gerent del Parc Vallès. "Aquí tenim establiments essencials i el cinema i les botigues petites estaven obertes, però les grans no i això havia fet baixar el trànsit de persones. Si hi ha més motius per venir, hi ha més moviment i la gent acaba comprant coses que no tenia pensades, aprofitant el desplaçament", destacava.

"Entenc que l'equilibri entre economia i salut no és fàcil, però qualsevol pas endavant que es pugui fer és positiu. Esperem no haver de tornar enrere perquè anar obrint i tancant és el pitjor", assegurava.