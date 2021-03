Contenidors cremats: 11.500 euros

Javier Llamas

02.03.2021 | 04:00

En menys d'una hora, els bombers van rebre una desena d'alertes per incendis de contenidors el divendres a la nit. Van ser durant la manifestació que va recórrer carrers del Centre "per la llibertat d'expressió", contra la "brutalitat policial", en el deixant dels actes de suport al raper Pablo Hasél. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, va condemnar els fets i va xifrar el cost dels danys causats en una desena de contenidors: 11.500 euros. Set persones van ser detingudes. Ja estan en llibertat.

Centenars de persones van participar en la protesta, que s'havia iniciat al Raval de Montserrat i va tenir al carrer del Portal Nou el seu moment àlgid, quan una línia dels Mossos d'Esquadra es va col·locar allà per evitar l'accés dels manifestants al carrer de Baldrich, on està situada la comissaria del Cuerpo Nacional de Policía. Allà i a altres punts del Centre es van succeir les corredisses. I allà, al Portal Nou, va cremar el primer contenidor. A les 20.53 hores van saber els bombers d'aquest incendi i d'un altre al carrer de la Rutlla. A les 21.04 es cremaven dos contenidors al carrer del Col·legi, i dos més a la Rambla d'Ègara, on els bombers van apagar les flames provocades en una barricada.

Al carrer de Sant Genís, el del Teatre i el de Sant Llorenç es van cremar quatre recipients més entre les 21.14 i les 21.46. L'onada de focs va prosseguir a la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer i al carrer del Nord. I a Ca n'Aurell. Hores després, l'alcalde, Jordi Ballart, condemnà els actes vandàlics: "La llibertat d'expressió no es defensa amb violència". L'Ajuntament va dir que estudiava la possibilitat de personar-se com a acusació particular. Cs i el PSC li ho van demanar. Abans de la decisió, el govern local vol el consens de tots els grups per a emetre una "condemna unànime".