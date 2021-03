Ver Galería Cent persones netegen els boscos de Can Boada del Pi

J. Ll.

02.03.2021 | 04:00

Van trobar una tele i una roda de camió, mobles diversos i una nevera. I més pneumàtics. Quilos i quilos d'escombraries de tota mena. Gairebé cent persones van participar el diumenge en una operació de neteja de part de la zona boscosa de Can Boada del Pi, una iniciativa que els seus organitzadors tenen la intenció de repetir cada mes en diferents paratges de la perifèria natural de Terrassa. L'operació la van organitzar InGrowth BCN (empresa de decoració botànica de la llar), VeganTerrassa, Terrassa Lliure de Plàstics i l'Ajuntament i va començar a les 10.30 en el mirador de Can Boada, escollit com el punt de trobada. Els netejadors, de totes les edats i...