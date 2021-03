Cent persones netegen els boscos de Can Boada del Pi

J. Ll.

02.03.2021 | 04:00

Van trobar una tele i una roda de camió, mobles diversos i una nevera. I més pneumàtics. Quilos i quilos d'escombraries de tota mena. Gairebé cent persones van participar el diumenge en una operació de neteja de part de la zona boscosa de Can Boada del Pi, una iniciativa que els seus organitzadors tenen la intenció de repetir cada mes en diferents paratges de la perifèria natural de Terrassa.

L'operació la van organitzar InGrowth BCN (empresa de decoració botànica de la llar), VeganTerrassa, Terrassa Lliure de Plàstics i l'Ajuntament i va començar a les 10.30 en el mirador de Can Boada, escollit com el punt de trobada. Els netejadors, de totes les edats i proveïts de bosses, guants, pales i pinces, van recórrer la zona compresa entre el mirador i l'escola Marià Galí i l'institut Torre del Palau.

El nombre creix

En un principi estava prevista la participació d'unes seixanta persones, però la xifra va anar creixent de mica en mica. Alguns ciutadans s'hi van adherir una vegada començada la iniciativa popular.

Un cop acabada la neteja, operaris de l'empresa municipal Eco-Equip van recollir els residus, separats per fraccions quan era possible, per transportar-los. Allà hi havia rodes, electrodomèstics, ampolles, piles, sofàs i, fins i tot, un carro de supermercat. I què dir dels papers i els cartrons.

El treball va ser un èxit, però no n'hi ha prou amb aquests esforços de cap de setmana. La brutícia s'ha ensenyorit de boscos i sotaboscos. Els organitzadors de la recollida, no obstant això, perseveren. Tenen previst dedicar l'últim diumenge de cada mes a aquest treball comunitari per netejar els voltants verds de Terrassa de les escombraries que uns altres llancen.