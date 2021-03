Successos a Terrassa

02.03.2021 | 04:00

Té un accident, marxa, torna i dona positiu

Una conductora va ser denunciada el divendres al vespre per donar positiu després d'un accident de trànsit. Els fets van tenir lloc a les 20.50 hores a la carretera de Castellar, amb el carrer de Tàrrega, on un turisme va xocar contra un fanal. Una dotació de la Policia Municipal, alertada pel SEM, va comprovar que el turisme havia quedat a sobre de la rotonda i que la conductora l'havia abandonat i havia marxat del lloc. Els agents van activar Egarvia per tal de retirar el vehicle. Quan la conductora va tornar al lloc dels fets, se li va fer la prova d'alcoholèmia, amb uns resultats positius de 0,73 i 0,72 mil·ligrams. Els policies li van interposar denúncia.



Dos ferits en un xoc entre turismes

Dues persones van resultar ferides el dissabte a la tarda en un xoc de dos turismes a l'avinguda de Madrid, prop de la carretera de Montcada. Un dels ferits va ser traslladat en ambulància a l'Hospital de Terrassa, mentre que l'altra víctima va ser evacuada a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, totes dues amb pronòstic lleu. El divendres, a les 22 hores, un accident entre un cotxe i una motocicleta va deixar un ferit, el motorista, a la carretera de Matadepera, en la confluència amb el carrer de Monturiol. Agents municipals van atendre el ferit, que va ser traslladat a MútuaTerrassa.