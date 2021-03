PSC i C's demanen al Govern que sigui acusació particular pels aldarulls

Redacció

01.03.2021 | 12:24

Segueixen les reaccions polítiques als aldarulls que es van produir a Terrassa divendres a la nit en protesta per l'empresonament del raper Pablo Hasél i que van acabar amb set persones detingudes. Aquest matí, el PSC ha demanat al Govern municipal que es personi com a acusació particular contra els detinguts per aquests fets. A banda de mostrar el suport als cossos de seguretat, els socialistes lamenten en un comunicat que "ERC no hagi condemnat la violència d'alguns manifestants que es va produir a la ciutat".





?? Demanem al Govern Municipal que es personi com acusació contra els detinguts pels aldarulls a #Terrassa

?? Lamentem que @ERCterrassa, (partit del Govern), no hagi condemnat encara la violència.

?? Un cop més, tot el nostre suport als cossos de seguretathttps://t.co/WSK0yA8zDb — PSC Terrassa/?? (@PSCTerrassa) February 28, 2021

Ante la inacción del alcalde de #Terrassa @jordi_ballart exigimos que actúe con contundencia y persone la ciudad en la causa judicial https://t.co/HMbpuYaBAL — Javi (@ciudadanojavi) March 1, 2021

Per la seva banda, el portaveu del grup municipal de Ciutadans, Javi González, també ha demanat avui en un "tweet" que la ciutat es personi en la causa judicial, davant del que considera "la inacció de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart". Així mateix, González ha emplaçat l'alcalde a què actuï "amb contundència" davant de les protestes.En una nota de premsa, l'alcalde Ballart va condemnar dissabte "de manera clara i contundent els actes vandàlics". Ballart va indicar que l'Ajuntament estudia la possibilitat de personar-se com a acusació particular en la causa. Així mateix, Ballart va assenyalar que "la llibertat d'expressió no es defensa amb violència, i en cap cas, els actes vandàlics i els aldarulls que s'han produït aquesta nit a Terrassa (en referència a divendres al vespre), representen el tarannà i el sentiment pacifista de la ciutat i la seva població".