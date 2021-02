Últim ple de l'Ajuntament

28.02.2021 | 12:31

El ple rebutja la proposta d'ERC per la Llei d'Amnistia

ERC-MES va fracassar ahir en el seu intent que l'Ajuntament de Terrassa se sumés a la petició al Congrés d'una Llei d'Amnistia. El grup de Junts per Terrassa va votar a favor, però els socis de govern van optar per abstenir-se. La troben "oportuna", però "a Tot per Terrassa tenim diferents sensibilitats i quan els temes no afecten la ciutat, ens apropem més a uns o altres. És la riquesa de la nostra heterogeneïtat", va dir la portaveu Núria Marín. PSC i Ciutadans van votar en contra. Sí que va prosperar la proposta d'ERC per a la lluita contra el feixisme. Tots els grups van votar a favor, fins i tot Cs, tot i no convèncer els republicans perquè incorporessin la "hispanofòbia" al paquet dels feixismes.

El Consistori dona suport a auditar els comptes de la Seguretat Social

El Moviment per unes Pensions Dignes de Terrassa va portar ahir al ple el manifest de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones que reclama una auditoria dels comptes de la Seguretat Social. La fiscalització ha de quantificar les despeses impròpies a càrrec de les cotitzacions perquè, un cop calculades, retornin a la caixa única per garantir el pagament de les pensions. Tots els grups van donar suport a la proposta.

Via lliure a la tarifa plana del taxi

La nova tarifa plana del taxi ha passat el tràmit del ple. Ara només falta el vistiplau de la Comissió de Preus de Catalunya perquè els usuaris paguin un preu tancat per trajecte i no pel temps de desplaçament.