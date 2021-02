La Marta ha tornat a viure a casa dels pares, al barri de Vallparadís. Alberto Tallón La Marta ha tornat a viure a casa dels pares, al barri de Vallparadís.

Bustos: "Recordo aquell dia com el final d'una vida anterior i el principi d'una de nova"

Laura Massallé

27.02.2021 | 04:00

Molts egarencs, però també persones d'altres municipis catalans i espanyols, van conèixer la Marta Bustos (Terrassa, 1995) el juny de 2020 quan la seva família va engegar una campanya de captació de fons. La Marta havia patit un accident amb sosa càustica mentre feia sabons casolans a Seattle, on vivia des de feia més de dos anys, i s'havia cremat la cara i els ulls. L'havien portat al Harborview Medical Center i no sabia quant li costaria l'ingrés i el tractament. No tenia assegurança mèdica allà. El seu cas va córrer com la pólvora i milers de persones (unes 13 mil) van aportar el seu gra de sorra a la causa. En pocs dies, l'egarenca va recaptar...