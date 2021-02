El ple rebutja la proposta d'ERC per la Llei d'Amnistia

27.02.2021 | 04:00

ERC-MES va fracassar ahir en el seu intent que l'Ajuntament de Terrassa se sumés a la petició al Congrés d'una Llei d'Amnistia. El grup de Junts per Terrassa va votar a favor, però els socis de govern van optar per abstenir-se. La troben "oportuna", però "a Tot per Terrassa tenim diferents sensibilitats i quan els temes no afecten la ciutat, ens apropem més a uns o altres. És la riquesa de la nostra heterogeneïtat", va dir la portaveu Núria Marín. PSC i Ciutadans van votar en contra. Sí que va prosperar la proposta d'ERC per a la lluita contra el feixisme. Tots els grups van votar a favor, fins i tot Cs, tot i no convèncer els republicans...