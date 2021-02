Nou camió dels Bombers per al parc de Terrassa

Redacció

27.02.2021 | 04:00

El cos de Bombers de la Generalitat assignarà un dels seus deu nous camions al parc de Terrassa. Els vehicles són tipus Bomba Rural Pesant (BRP) i van ser presentats ahir a la seu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya pel conseller d'Interior, el terrassenc Miquel Sàmper. A la presentació va participar Jordi Moreno, cap del parc de Bombers de Terrassa.

Els vehicles BRP, que no seran operatius fins que hagi finalitzat el procés de formació dels bombers dels parcs corresponents, són camions equipats per a la intervenció en incendis forestals. Tenen tracció quatre per quatre i compten amb un dipòsit d'aigua de gran capacitat de 3.500 litres.