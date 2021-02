Ver Galería Una manifestació "per a la llibertat d'expressió" acaba amb altercats

Una manifestació "per a la llibertat d'expressió" acaba amb altercats

Redacció

27.02.2021 | 04:00

Es van cremar contenidors i la policia va carregar contra part dels manifestants. Centenars de persones van participar ahir en una manifestació "per a la llibertat d'expressió" que va acabar en altercats al Centre. Els lemes que van circular en xarxes socials durant la setmana instaven a manifestar-se "contra la brutalitat policial" i per la dissolució de la Brimo, la unitat d'antidisturbis dels Mossos d'Esquadra. Els manifestants van venir de diverses localitats per sumar-se a una protesta que, en el deixant de les realitzades la setmana passada en suport al raper Pablo Hasél, va començar en el Raval de Montserrat i va prosseguir fins al Portal Nou, a prop de la comissaria de la...