Desnonada una dona de 97 anys en produir-se una confusió de pis

Emili González

27.02.2021 | 04:00

S'ha quedat sense les seves pertinences. "Han deixat el pis buit, sense mobles ni llits ni electrodomèstics, sense la seva roba. Ni tan sols conserva un quadern que li vam regalar quan va complir 90 anys i en el qual la meva àvia anava escrivint les seves memòries. El quadern va ser el primer pel que va preguntar", explica en Raúl Caballero, veí de Sant Pere i net de la Rosario Bravo, que als 97 anys ha vist com desnonaven per error el pis de lloguer situat a L'Hospitalet de Llobregat on viu des de fa sis dècades. Tot va començar dijous de la setmana passada, quan l'Emiliano Caballero, el fill de la Rosario i resident a Sant Pere, se la va endur cap a Terrassa perquè la...