Ballart i la llibertat d'expressió

27.02.2021 | 04:00

L'alcalde Jordi Ballart va titllar ahir d'"inquisitorial" la pregunta del regidor socialista Javier García, que el va reptar a condemnar el tuit del soci republicà Pep Forn en el què condemnava "a la foguera" als Mossos i als consellers d'Interior, Miquel Buch i Miquel Sàmper. "No em toca condemnar les paraules del regidor en un entorn de sàtira i burla", va dir Ballart, que va situar el tuit en el context "dels versots de dimecres de cendra" i va apel·lar a la llibertat d'expressió. "La mateixa que li respecto a vostè -li va tornar-, quan comparteix una revista satírica on es fiquen amb la malaltia de la meva filla". Tot i que es van viure moments d'intensitat política, el ple de febrer es va tancar amb majoria d'unanimitats. Es traslladarà a la Comissió de Cultura Popular la proposta de fixar un dia de la Cultura Popular a Terrassa; es reactivarà la Taula del Parc de Vallaparadís per actualitzar el pla director i es modificarà el POUM per ampliar el nombre d'habitatges del projecte del nou passatge del carrer Sant Pere, que comunicarà amb la Jazz Cava i el passatge de Tete Montoliu.