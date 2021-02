La víctima, amb el televisor que volia robar el delinqüent quan el va sorprendre. Alberto Tallón La víctima, amb el televisor que volia robar el delinqüent quan el va sorprendre.

Enxampa de nit un lladre a casa seva

Javier Llamas

27.02.2021 | 04:00

Aquest veí de Torre-sana va sorprendre fa un parell de setmanes un lladre a casa seva. Era de nit, es disposava a dormir, va sentir sorolls, es va aixecar, va anar al menjador i allà va veure l'intrús, que havia entrat en el pis pel balcó. Intentava robar-li el televisor. Va fugir pel mateix lloc en veure's sorprès, però la policia el va detenir una estona després. La víctima desgrana la seva intensa experiència d'aquella nit d'esglais i intrepideses. I de contenció, perquè l'agreujat es va contenir per no despertar la seva filla petita i estalviar-li un glop amarg. La nena no es va assabentar de res. Va ocórrer el divendres 12 de febrer. Tot va...