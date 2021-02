Una de les 130 mil peces tèxtils del fons museístic, que també guarda 70 mil fotografies. Quico Ortega Una de les 130 mil peces tèxtils del fons museístic, que també guarda 70 mil fotografies.

75 anys vestint la història de la ciutat

Dolors Font

27.02.2021 | 04:00

El Museu Tèxtil, amb més de 130 mil peces, una àmplia biblioteca i una base de dades amb més de 70 mil fotografies, va ser el primer de l'Estat de la seva especialitat i avui en dia és tot un centre de referència europeu en el seu àmbit. Aquest any compleix el 75è. aniversari. El 1946, a una ciutat on el soroll de les màquines de tints i filatures marcava el ritme dels carrers, els industrials del tèxtil es van activar per museïtzar el sector. Va ser l'empresari i financer Josep Biosca Torres qui va tenir la idea de comprar peces de valor històric i es va fer amb una primera col·lecció de teixits d'Ignasi Abadal Soldevila. Era la llavor del...