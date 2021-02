La Policia Municipal segueix interposant denúncies per infringir les restriccions sanitàries. Nebridi Aróztegui La Policia Municipal segueix interposant denúncies per infringir les restriccions sanitàries.

Set nois reben 21 denúncies per incomplir les restriccions

Javier Llamas

26.02.2021 | 04:00

Les denúncies per incompliment de les restriccions sanitàries no decreixen a Terrassa. Hi ha dies que se salden amb un nombre baix de sancions, però al següent els expedients tornen a pujar tant al carrer com en establiments. El dimarts i el dimecres la Policia Municipal va interposar un total de 40 sancions: 33 el dimecres, i moltes menys, set, el dimarts. Un sol grup de set joves es va emportar 21 denúncies; tres multes cada noi. La intervenció policial va tenir lloc al carrer d'Icària. Segons va informar la policia, el grup de nois estava reunit a les 17.50 hores en aquesta via de Roc Blanc, generant escàndol, consumint alcohol. Uns agents van acudir a la zona i van identificar a...