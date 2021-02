Set nois reben 21 denúncies per incomplir les restriccions

Javier Llamas

26.02.2021 | 04:00

Les denúncies per incompliment de les restriccions sanitàries no decreixen a Terrassa. Hi ha dies que se salden amb un nombre baix de sancions, però al següent els expedients tornen a pujar tant al carrer com en establiments. El dimarts i el dimecres la Policia Municipal va interposar un total de 40 sancions: 33 el dimecres, i moltes menys, set, el dimarts. Un sol grup de set joves es va emportar 21 denúncies; tres multes cada noi.

La intervenció policial va tenir lloc al carrer d'Icària. Segons va informar la policia, el grup de nois estava reunit a les 17.50 hores en aquesta via de Roc Blanc, generant escàndol, consumint alcohol.

Uns agents van acudir a la zona i van identificar a totes les persones reunides allà. Eren set persones i se'n van anar amb 21 denúncies. Totes van ser expedientades per tres motius: per no portar la mascareta posada, per no mantenir la distància de seguretat i per consumir begudes alcohòliques en la via pública. En la mateixa jornada, la del dimecres, el cos local va cursar set denúncies més a ciutadans que circulaven pel carrer sense mascareta i cinc més a persones que es van saltar el toc de queda.

El dimarts, la xifra total de denunciats va ser de set: tres a persones sense mascareta i una a un ciutadà al qual la policia va sorprendre passejant pel carrer de Salamanca a les 0.30 hores.

Fora de la comarca

Una altra denúncia es va interposar a una persona que es trobava a Terrassa, fora de la seva comarca, sense causa justificada. I una altra, al responsable d'un establiment de més 400 metres quadrats que estava obert al públic malgrat tenir-ho prohibit. Una sanció va anar a parar a l'amo d'un establiment de restauració de les Fonts que, segons la policia, tenia la terrassa plena de gent consumint. Infringia així les mesures de seguretat imposades per les autoritats sanitàries per a la contenció del coronavirus.