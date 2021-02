26.02.2021 | 19:22

Un conductor va sre denunciat el dijous per un munt d'infraccions: no tenia carnet validat i portava a sobre armes i drogues. Uns policies municipals el van aturar a les 17.50 hores a l'avinguda de Josep Tarradellas. El vehicle no tenia la ITV ni assegurança, i el conductor no havia convalidat el seu permís. Li van trobar dues navalles, un ganivet i 0,5 grams de marihuana.