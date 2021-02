Quatre punts clau

26.02.2021 | 04:00

La zona boscosa. Al carrer Provença, una zona d'arbres de bosc, farà de frontissa entre al parc i els habitatges. L'objectiu és minimitzar el soroll i incrementar les vistes a la vegetació.

Els camins. El camí de la Mina, de 150 metres, recorrerà tot el parc, des del camp de futbol fins al Centre Civic. El Camí de Can Petit, que conduïa cap a les masies, travessarà l'espai verd d'oest a est.

El mobiliari urbà. El projecte contempla la instal·lació de fonts, pistes esportives, zones de jocs infantils, d'horta, de pícnic i un amfiteatre. També un circuit de fitness per a joves i un altre de saludable per a gent gran.

Els equipaments. Tant la biblioteca com el Centre Cívic President Macià tenen previst obrir una nova façana al parc pel darrere dels edificis. Al parc hi conviuen el casal de la Gent Gran, el CEIP Joan Marquès i Casals, la Fundació Main i l'escola bressol. També la zona esportiva Sant Pere Nord.

Les zones d'ombra. Hi haurà espais amb vegetació de fulla caduca per garantir el sol a l'hivern i d'altres d'ombra permanent. Els camins estaran protegits per vegetació.