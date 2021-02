La pluja regarà el futur Parc de la República La pluja regarà el futur Parc de la República

Laura Hernández

26.02.2021 | 04:00

El futur Parc de la República serà el primer espai públic de la ciutat que recupera el passat agrícola de la zona i, emulant els conreus rurals, es regarà amb aigua de pluja. L'espai públic ocuparà una superfície de 76 mil metres quadrats al barri de Sant Pere Nord, delimitats per la Rambla Francesc Macià, l'avinguda del Vallès, l'avinguda Béjar i el carrer de Provença. El projecte incorpora criteris d'enginyeria hidràulica i transforma la superfície en una gran xarxa de captació d'aigua que circula cap a una bassa, on s'emmagatzema i es tracta per reutilitzar-la en el reg per goteig. Aquesta és una altra novetat del projecte....