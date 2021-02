Ballart i la regidora Jennifer Ramírez van visitar la zona dimecres. Ballart i la regidora Jennifer Ramírez van visitar la zona dimecres.

Les obres del mur de la riera de les Arenes a les Fonts començaran el desembre

Redacció

26.02.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa preveu iniciar les obres de construcció del mur d'escullera de la riera de les Arenes al seu pas per les Fonts el mes de desembre, com a solució a la situació que viuen els veïns d'aquest tram que, en cas de pluges molt fortes o de grans retorns d'aigua a la riera, presenta risc d'inundacions en el carrer de Roma i adjacents. Davant aquesta situació, el Consistori va redactar el projecte "Mur d'Escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de les Fonts", per un import de 436.052 euros, sol·licitant alhora a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) una subvenció per portar a terme les obres. Ara preveu que les obres comencin a finals d'any,...