La Generalitat ultima canvis "acurats" de restriccions 

26.02.2021 | 04:00

El Govern català anunciarà molt probablement avui petits canvis en les restriccions per frenar l'expansió de la Covid-19 en un moment en què el comerç i la restauració reclamen relaxar-les, però els epidemiòlegs demanen mantenir-les. Aragonés va assegurar ahir que seran "el més curosos possible" per donar seguretat a la ciutadania i als sectors econòmics, doncs "no es tracta de fer un pas endavant i dos enrere". Tot indica que es mantindrà el gruix de les restriccions, com el toc de queda o el confinament comarcal, i que hi haurà una flexibilització mínima que podria donar-se en els grans sectors afectats, entre ells el del comerç.