Una finestra al passat

Laura Massallé

26.02.2021 | 04:00

Terrassa gaudirà d'aquí a pocs dies d'una nova pintura de gran format al centre de la ciutat. I és que durant aquesta setmana el col·lectiu de creació artística egarenc Majara Studio, nascut l'any 2013 de la mà de set joves residents a Terrassa, està pintant un mural al carrer Telers. Els joves artistes Ari Martínez, Itois Bru, Ambi Waki, Largo Divad, Gerard Pla, Edmundo Garcia i Sergi Lanau han plantejat un treball que plasmarà l'essència industrial de la ciutat i que evoca les antigues fàbriques tèxtils en combinació amb personatges de les llegendes i els contes populars.

La línia de treball que segueix el grup en el procés de creació es basa, principalment, en el fet que no hi ha un centre o punt de partida únic, sinó que aborden els projectes de formes múltiples i col·lectives, expliquen a la seva pàgina web. "La nostra obra és conseqüència d'un conjunt de projectes encarats al muralisme i als audiovisuals, treballant des dels projectes principals fins a la participació en concursos, beques, exhibicions, tallers socioeducatius, encàrrecs privats i esdeveniments diversos", diuen.

La iniciativa del carrer Telers està promoguda per l'Ajuntament i forma part d'un projecte més ampli, que té com a objectiu la dinamització d'aquesta zona i d'altres de la ciutat on, pròximament, s'incorporaran altres elements que volen promoure el joc lúdic al carrer. La proposta que comença a prendre forma en aquest carrer serà una de les bases per al projecte de ciutat que es presentarà durant el mes de març.