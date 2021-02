Successos a Terrassa

26.02.2021 | 04:00

Enxampat quan conduïa sense tenir el carnet

Va cometre una infracció i uns policies el van veure. El pitjor per al conductor va ser que els agents el van enxampar sense carnet, i conduir sense carnet és constitutiu de delicte contra la seguretat del trànsit. El dimecres, a les 12.10, agents de la Policia Municipal van aturar un conductor que circulava per l'avinguda del Vallès, a prop de la Rambla de Francesc Macià, després de veure que cometia una infracció. En un primer moment, quan els agents van procedir a la seva identificació, el conductor els va facilitar una identitat falsa. Finalment, va mostrar el seu document d'identitat i els guàrdies van constatar que no tenia el permís de conduir. La policia li va obrir diligències penals i li va interposar la denúncia per la infracció de trànsit.

Una excavadora causa una fuita d'aigua

Una espectacular fuita d'aigua va obligar ahir a activar els serveis d'emergències a la BV-1221, la carretera de Matadepera. Uns testimonis van alertar al migdia: la fuita superava els vint metres d'alçada. Segons les primeres informacions, una excavadora que treballava en una rotonda va foradar una canonada.

Dues alarmes falses de fuita de gas en 25 minuts

Els bombers van rebre ahir a la tarda dos avisos consecutius, en un interval de 25 minuts, sobre suposades fuites de gas que al final van resultar falses. La primera comunicació la van rebre els serveis d'emergències a les 18.15. Algú alertava d'una fuita de gas en un edifici del carrer de Murillo, en el barri de Ca n'Aurell. Es percebia l'olor en la via pública, segons destacava una de les informacions. Dotacions de Bombers es van dirigir a aquest tram, entre el passeig del Vint-i-dos de Juliol i el carrer del Pare Llaurador, però no van detectar cap fuita, segons els serveis d'emergències. A les 18.40, Bombers va saber d'un avís similar, aquest procedent del carrer de Solsona, a les Arenes-la Grípia-Can Montllor. En un edifici es notava una olor semblant a la del gas ciutat. Els bombers van concloure que l'olor no provenia d'una fuga de gas. Es tractava, pel que sembla, de combustible.