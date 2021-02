El Comitè per la Sanitat del Vallès Occidental comença a caminar

26.02.2021 | 04:00

El Comitè per la Sanitat del Vallès Occidental va celebrar ahir la seva primera reunió per posar en comú situacions, problemàtiques i casuístiques dels diferents municipis de la comarca. Aquest Comitè és un òrgan creat pel Consell d'Alcaldies del Vallès Occidental en resposta al que preveu el Pla de reconstrucció de la comarca acordat el mes de juny per donar resposta a l'impacte de la Covid-19. En la trobada d'ahir es va fer una radiografia de la situació sociosanitària de la comarca i dels equipaments planificats, a més d'abordar la situació a la primària i l'estat dels recursos residencials i centres de dia.