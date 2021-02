La finca del futur Parc de la República ocupa una superfície de 76 mil metres quadrats. Alberto Tallón La finca del futur Parc de la República ocupa una superfície de 76 mil metres quadrats.

Una bassa amb capacitat per a 626 m³ d'aigua

26.02.2021 | 04:00

Un principi inspira el nou Parc de la República: tota l'aigua que arriba a la superfície de l'espai públic es reutilitza, enlloc de malbaratar-la llençant-la al clavegueram. La bassa és la peça clau de l'engranatge hidràulic del projecte. Quan l'aigua de pluja arribi al dipòsit, passarà per un primer nivell de 40 centímetres de plantes i vegetació. És la primera fase de depuració. Aquest jardí funcionarà com un filtre o colador de l'aigua de pluja. Posteriorment, l'aigua descendirà a la base de la bassa, d'1,5 metres de profunditat, on es procedirà a un nou procés de depuració, abans de la conducció...