Anava borratxo, en patinet elèctric i amb un passatger

26.02.2021 | 19:11

La Policia Municipal va imputar un delicte contra la seguretat del trànsit a un home que el dijous va ser interceptat quan conduïa un patinet elèctric. Anava botrratxo i va multiplicar per quatre (i un xic més) la taxa màxima d'alcoholèmia. I portava un passatger. Un testimoni va trucar la policia a les 16.25 per explicar que al carrer de Joan Artigues hi havia dues persones en patinet que semblaven sota els efectes de l'alcohol. Colpejaven els vidres d'un aparador. Agents locals van localitzar els sospitosos i van realitzar la prova d'alcoholèmia al conductor. Va donar positiu, amb un resultat d'1,11 mil·ligrams. Va ser denunciat per un delicte contra la seguretat del trànsit i per circular amb una altra persona al patinet. El passatger també va rebre denúncia per tinença d'armes.