Acusen de traficar amb drogues un home detingut en una batuda en un bar

Javier Llamas

26.02.2021 | 04:00

Tenia antecedents i aquella nit de la batuda va tirar al terra del bar una funda que contenia cocaïna. Portava a sobre 490 euros. Han passat gairebé tres anys d'aquella batuda en un bar de Sant Pere Nord i l'Audiència Provincial té previst jutjar la setmana vinent a l'acusat, un dels detinguts aquella matinada. El fiscal demana de cinc anys i sis mesos de presó i multa de 730 euros.

Segons la policia, en aquell bar (ja va tancar les portes) s'hi jugava i es venia loteria dominicana, presumptament. Dotacions policials havien dut a terme diversos operatius a la zona a principis del 2018. La nit del 3 al 4 de març, els Mossos d'Esquadra van muntar un dispositiu de gran envergadura en el mateix lloc. No van participar en l'operació només agents de la comissaria de Terrassa. De fet, allà es van presentar policies de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i de la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA) procedents de Granollers. Els mossos no sols buscaven a presumptes autors de delictes com el tràfic de drogues. Buscaven també possibles infraccions administratives.

A mitjanit, un dels individus que es trobaven en el bar va ser detingut. Segons la fiscal, en veure els policies va llançar al terra una funda tèxtil de color negre que contenia quatre paperines de cocaïna amb un pes total de 4,069 grams i una riquesa del 38%. Els agents van identificar el sospitós i el van escorcollar. Li van intervenir dos bitllets de 20 euros i nou de 50 euros. L'acusació sosté que la droga confiscada anava a ser destinada al narcotràfic i que l'imputat havia obtingut els 490 euros de la venda d'estupefaents. La droga confiscada hauria tingut un valor de 240,56 euros en el mercat negre, segons el càlcul reflectit pel Ministeri Públic en el seu escrit d'acusació i basat en una taula elaborada per l'oficina central d'estupefaents del Cuerpo Nacional de Policía. El presumpte portador de la droga i els diners va ser detingut al costat d'un altre individu aquella nit.

L'Audiència Provincial ha assenyalat el judici per al pròxim 2 de març. Per a la Fiscalia, el processat és autor d'un delicte de tràfic de drogues que causen greu dany a la salut. El mateix individu ja havia estat condemnat pel mateix delicte el maig del 2016, quan l'Audiència li va imposar una pena de tres anys i sis mesos de presó. En aquest nou procés, el fiscal reclama cinc anys i mig de privació de llibertat i una multa de 730 euros.

Aquella nit de març, els mossos van identificar 40 persones. Van tramitar denúncies administratives per suposades deficiències en l'establiment. Fonts policials van indicar que l'URPA havia aixecat actes per suposat joc il·legal i per la venda de loteria. També per consum de tabac dins del local, per la inexistència de pla de riscos laborals, per la falta de fulls de reclamació, per la caducitat dels extintors i per l'absència de farmaciola.