L'àrea d'esbarjo per a infants de la plaça d'Antoni Escudé és una en les què s'ha actuat. Alberto Tallón L'àrea d'esbarjo per a infants de la plaça d'Antoni Escudé és una en les què s'ha actuat.

L'Ajuntament modernitza 33 zones de joc

Redacció

25.02.2021 | 04:00

Una bona part de les zones de joc infantil i adolescent de la ciutat han experimentat una rentada de cara els últims mesos per fer-les més segures i promoure-hi el joc accessible, inclusiu i col·lectiu. L'Ajuntament de Terrassa ha invertit prop de 757.000 euros per millorar 33 dels 189 espais d'aquestes característiques a la ciutat. Així, aquest mes de febrer s'estan acabant de dur a terme les actuacions, molt repartides pel territori, que pretenen oferir una modalitat d'oci públic als més petits i alhora millorar parcs i places per a fer-los més agradables, segurs i atractius per a la ciutadania. Molts dels nous jocs instal·lats s'han confeccionat amb materials sostenibles,...