Un pare i un fill detinguts amb 1.700 plantes de marihuana

Javier Llamas

25.02.2021 | 04:00

De les desenes de plantacions de marihuana, pel cap baix, que hi havia a Terrassa, ja n'hi ha dues menys. La Policía Nacional ha desmantellat dos cultius de maria i ha confiscat més de 2.500 plantes en cases okupades. Els detinguts són tres, dos en una operació i un en una altra. Els dos primers són pare i fill, presumptes responsables d'un cultiu amb gairebé 1.700 plantes.

Dies enrere es veia a dotacions logotipades del Cuerpo Nacional de Policía per carrers de Terrassa, una presència poc habitual. Investigadors de la brigada local de policia judicial de la Comissaria de Terrassa estaven darrere de l'activitat delictiva desenvolupada en dos immobles okupats. Els individus vigilats en un operatiu i el vigilat en l'altre no tenien res a veure entre si, excepte el "treball" que duien a terme, però un edifici distava de l'altre un quilòmetre. En tot just una setmana es van desencadenar els dos dispositius policials, que van comptar amb la col·laboració d'agents de la Policia Municipal.

En la primera operació van ser detingudes dues persones, un pare i el seu fill, tots dos espanyols i amb antecedents policials per fets similars, els quals han provocat el seu enèsim arrest. Segons la policia, els dos són membres d'un clan familiar veterà en aquestes activitats. Tenien com a manera de vida la instal·lació i cura de marihuana en habitatges que ells ocupaven.

Arribat el moment i arribada l'autorització judicial, els investigadors van dur a terme l'operatiu d'entrada i escorcoll en l'habitatge i en una nau annexa.

Armes

Els policies van sortir d'allà amb 1.672 plantes de cànnabis. Van intervenir també una pistola d'aire comprimit, tres armes blanques, 1.100 euros en efectiu i els coneguts útils per a la cura de la maria. Pare i fill van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública (tràfic de drogues), un altre de defraudació de fluid elèctric i un tercer de pertinença a organització criminal. Els detinguts tenien la llum punxada en les escomeses generals.

La segona actuació policial es va executar en un altre edifici de Terrassa i es va saldar amb l'aprehensió de 850 plantes de marihuana, el material consegüent i un manual d'instruccions per a la cura de les mates. En aquesta ocasió els agents van detenir un individu d'origen dominicà que suposadament vigilava i mantenia la plantació a canvi d'uns 4.000 euros al trimestre.

No abandonava l'immoble per evitar les "bolcades", els robatoris de droga perpetrats per uns narcotraficants als seus rivals. Altres membres de la xarxa avituallaven al detingut perquè no li faltés de res. També en el seu cas es va defraudar fluid elèctric.