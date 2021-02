Més connectats, més ràpid

25.02.2021 | 04:00

La implantació del 5G canviarà la manera de comunicar-nos. multiplicarà la velocitat de les autopistes de la informació i revolucionarà el nostre entorn quotidià. La nevera, el cotxe o la tablet podran connectar-se amb nosaltres o entre ells de manera ràpida i en temps real. Obre la porta al deplegament de flotes de vehicles autònoms, a gestionar plantes de producció, cultius o magatzems logístics mitjançant sensors i, en l'àmbit de la ciència, es podran fer intervencions quirúrgiques teleassistides.

Què és el 5G?

És la cinquena generació de la xarxa mòbil . La primera permetia parlar, la segona va incorporar els sms i la tercera va transformar els telèfons en petits ordinadors. Amb el 4G va arribar la banda ampla, que ha obert la porta a la reproducció de vídeos en temps real (streaming)) o la realitat augmentada, tot i que fins ara amb un deplegament discret.

Què comportarà?

D'entrada, podrem navegar a 10 GB per segon, deu vegades més ràpid del que ho fem ara, el què ens permetrà descarregar una pel—lícula en pocs segons. També millora el temps de resposta de la xarxa, que podrà reduir-se a 5 milisegons, pràcticament imperceptible a l'ull humà. És el pas definitiu a la connexió en temps real. Aquest avanç és clau per a la ciència i per al cotxe autònom, per exemple. També es multiplica la possibilitat de connectar dispositius, tant a la indústria com en l'àmbit domèstic i compartir informació en temps real.