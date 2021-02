Javier Llamas

25.02.2021 | 04:00

"El vaig veure dins de la furgoneta. Hi havia ja objectes personals meus tirats pel terra. Vaig obrir la porta i el vaig treure". El va treure i el va ficar en un portal. D'allà no se'n mouria. Així va actuar un repartidor de Correus que el dimarts al matí va avortar un robatori a la seva furgoneta i va retenir al lladre amb l'ajuda d'un policia de paisà que, per casualitat, passava per allà. "El lladre em va treure unes alicates quan el tenia retingut", va explicar ahir la víctima en el lloc dels fets. La Policia Municipal va detenir al sospitós. Ja tenia antecedents.

A mitjan matí, Joan va arribar amb la seva furgoneta al carrer de Pau Marsal, al sector de Plaça Catalunya-Escola Industrial, amb paquets. Va estacionar el vehicle a la zona de càrrega i descàrrega de l'oficina de Correus situada allí, prop del carrer de Ricardo Caro. No va tancar la furgoneta en sortir, precisament per evitar un forçament. Que li rebentessin els cristalls, per exemple. Va fer el que havia de fer, va tornar al vehicle i llavors va veure l'individu aquell a dins, i va observar objectes seus, personals, tirats pel terra. El lladre rebuscava per trobar alguna cosa de valor per robar. La víctima es va armar de coratge per a, amb energia però amb prudència, obrir la porta dreta del vehicle, increpar el delinqüent i treure'l a la força de la furgoneta. "És del meu cap, és del meu cap", deia el lladre. La furgoneta era del seu director, deia.

El repartidor va agarrar el subjecte i el va arrossegar uns metres, fins al portal d'un edifici situat al costat de l'oficina de Correus. Una vegada allà, en el seu lloc de retenció, el malfactor es va ficar la mà a una butxaca i va treure unes alicates, segons el testimoni.

Forcejament

La víctima va patir algunes esgarrapades en un braç producte de l'inevitable forcejament de l'arrossegament, però és un tipus corpulent i avesat que, a més, aquell matí travessat d'emocions va comptar amb l'ajuda inesperada d'un altre home que es trobava a la zona. Era un policia de Sabadell lliure de servei. Un agent alt, fort també. Entre els dos van mantenir al sospitós en el portal fins a l'arribada de dues dotacions d'agents de la Policia Municipal que, alertats de l'incident, es van presentar al carrer de Pau Marsal. Es van emportar detingut el lladre com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència. I van comprovar que tenia pendent una ordre de crida i cerca per un delicte similar.

Quan va treure les alicates i va amenaçar la víctima, el que podia haver passat per un furt o un robatori amb força va esdevenir, suposadament, una cosa més greu, un atracament, un robatori amb violència i intimidació, en aquest cas en grau de temptativa. "L'acabo de veure. És aquell d'allà", va exclamar ahir el repartidor assenyalant a un tipus que, a uns trenta metres, caminava lentament inspeccionant l'interior de cotxes estacionats.