"El lladre em va treure unes alicates quan el tenia retingut"

Javier Llamas

25.02.2021 | 04:00

"El vaig veure dins de la furgoneta. Hi havia ja objectes personals meus tirats pel terra. Vaig obrir la porta i el vaig treure". El va treure i el va ficar en un portal. D'allà no se'n mouria. Així va actuar un repartidor de Correus que el dimarts al matí va avortar un robatori a la seva furgoneta i va retenir al lladre amb l'ajuda d'un policia de paisà que, per casualitat, passava per allà. "El lladre em va treure unes alicates quan el tenia retingut", va explicar ahir la víctima en el lloc dels fets. La Policia Municipal va detenir al sospitós. Ja tenia antecedents. A mitjan matí, Joan va arribar amb la seva furgoneta al carrer de Pau Marsal, al sector de...