Josep Rull exercint el seu dret a vot el 14 de febrer. Nebridi Aróztegui

Josep Rull mantindrà el tercer grau mentre la justícia no resolgui el recurs de la Fiscalia

L. M. / Agències

25.02.2021 | 04:00

El jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya ha decidit mantenir el tercer grau penitenciari a l'exconseller terrassenc Josep Rull i els altres polítics independentistes presos a Lledoners, excepte per a Joaquim Forn, sobre qui podria decidir aquest dijous. Com ja va fer aquest dimarts un altre jutjat de vigilància penitenciària amb Carme Forcadell i Dolors Bassa, el magistrat considera que mentre es resol el fons del recurs de la Fiscalia s'ha de mantenir vigent la semillibertat per a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Oriol Junqueras i Raül Romeva. En sis interlocutòries idèntiques, el magistrat substitut del jutjat de...