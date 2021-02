Dret a opinar, a ser escoltats

25.02.2021 | 04:00

Amb el nou Pla de la infància i l'Adolescència, l'Ajuntament vol donar veu als infants. "Tenen el mateix dret a opinar que els adults i a que se'ls escolti", comenta Ona Martínez, convençuda que aquesta iniciativa camina cap a "una ciutat amb i per a la infància". L'Ajuntament vol conèixer també com afecta la pandèmia als més petits. "Volem que el 2021 sigui l'any de la participació de la infància i joventut en el disseny de les polítiques que els afecten. Som conscients que són un col·lectiu afectat per la pandèmia i això fa més urgent fer una anàlisi de la situació amb la seva participació."