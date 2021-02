Un camió xoca amb la façana d'un edifici

25.02.2021 | 04:00

La façana d'un edifici de la Cogullada va quedar danyada el dimarts pel cop d'un camió. L'accident va tenir lloc al matí al carrer del Concili Egarenc. El cos de Bombers de la Generalitat va ser alertat de la incidència per si calia fer un sanejament de la façana per tal d'evitar possibles despreniments de rajoles. Una dotació de bombers es va desplaçar a la zona a les 11 hores i va examinar el punt afectat. Finalment, no va ser necessari sanejar: no hi havia perill imminent.