Un assistent virtual que respon en temps real amb dades i multimèdia

El 5G multiplica la connexió entre dispositius i permetrà fer descàrregues a 10 GB per segon.

25.02.2021 | 04:00

Les dues proves pilot amb tecnologia 5G que prepara l'Ajuntament volen mostrar el patrimoni turístic i la memòria històrica com mai l'hem vist. Es crearà un espai amb cobertura 5G on es podrà consultar o visualitzar en realitat augmentada l'estat d'un edifici en el moment de la seva construcció o veure l'evolució de determinats carrers o edificis històrics.

El primer pla pilot prepara una ruta pels edificis més emblemàtics de la ciutat, amb punt de partida a la Masia Freixa, joia del modernisme local i seu de l'Oficina de Turisme. Per exemple, el 5G permetrà fer una visita guiada per la Masia Freixa de manera totalment autònoma, només amb un dispositiu mòbil. Un assistent virtual respondrà en temps real a les preguntes que faci el visitant i bolcarà la informació que demani. Dades, imatges històriques i material multimèdia. Només caldrà situar el dispositiu sobre l'objecte o l'edifici que ens interessa i començar a interactuar amb l'assistent.

A banda de la prova pilot en l'àmbit turístic hi haurà una segona vinculada a la memòria històrica. En aquest cas s'inclouran carrers, espais públics i edificis que permetin fer un recorregut pel passat de la ciutat. L'assistent virtual permetrà en aquest cas accedir de manera immediata a informació històrica i gaudir de material adequat a la demanda d'informació. El visitant podrà demanar com es va construir un edifici, quin material es va utilitzar per fer un moble, quin va ser l'esdeveniment més rellevant a un indret.

Un taller pràctic amb diferents actors de la ciutat valorarà aviat les possibilitats de desplegament del 5G a la ciutat i permetrà elaborar un catàleg de projectes o pilots a desenvolupar, a banda dels dos primers en projecte.

Els pilots han de provar la capacitat de Terrassa per ser referent 5G. Volen ser també una eina útil per a empreses de l'àmbit tecnològic, del sector de la innovació i per a persones que estiguin duent a terme estudis tecnològics.