Un 60% dels positius per prova PCR a la comarca són de la soca britànica

Emili González

25.02.2021 | 04:00

La soca britànica de la Covid-19 guanya terreny a un ritme accelerat i de fet ja s'ha convertit en la predominant pel que fa als nous contagis de coronavirus. Fins a tal punt, que el 60% dels casos positius confirmats per prova PCR al Vallès Occidental corresponen ja a la variant anglesa. Així ho indica l'anàlisi de 750 de les últimes mostres enviades pels Centres d'Atenció Primària (CAP) de la comarca al laboratori Catlab, situat a Viladecavalls.

El doctor Jaume Boadas, director assistencial del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), apunta que la presència creixent de la variant anglesa de la Sars-Cov-2 que es dona a Terrassa i al Vallès Occidental és la mateixa que s'observa al conjunt de Catalunya. "Fa només una setmana, en l'àmbit comarcal, la soca britànica només la trobàvem en un 28-30% dels casos positius de Covid confirmats per PCR -assenyala-. Les tendències s'han d'acabar de corroborar, però la previsió és que sigui la soca clarament predominant en poques setmanes".

Com a referència, el Departament de Salut apuntava a inicis de febrer, en concret el dia 6, que la variant britànica del coronavirus se situava al voltant del 17% de tots els casos de Covid registrats en aquell moment a Catalunya.

Més contagiosa

I què té de diferent la variant anglesa respecte a la resta de soques de la Covid-19? "Sembla que resulta més contagiosa i que els contagis duren més dies -indica-. També es creu, encara que s'ha d'acabar de confirmar, que pot afectar gent més jove i en edat pediàtrica. De fet, ja veiem com en algunes escoles s'ha produït un increment en el nombre de casos positius".

Sobre si la variant anglesa pot comportar un desenvolupament més greu de la malaltia en el cas de contraure el virus, Boadas indica que "no està massa clar". En tot cas recorda que el procés de vacunació que està en marxa a Catalunya cobreix també la soca anglesa.

Fre a la davallada

La presència creixent de la variant britànica del virus pot estar al darrere de l'increment de certs indicatius epidemiològics a Terrassa. En només una setmana, l'índex de rebrot (és a dir, el risc de creixement potencial de la pandèmia) s'ha pràcticament doblat a la ciutat. Si la setmana del 7 al 13 de febrer estava en 251 punts, la setmana passada havia fet un salt fins als 476. Per la seva banda, la velocitat de transmissió del virus (Rt) va arribar la setmana passada a Terrassa a 1,49, quan just una setmana enrere se situava als 0,89 (perquè el ritme d'expansió dels contagis estigui controlat, aquest índex ha de ser inferior a 1, o dit d'una altra manera, cada persona que s'infecti, n'ha de contagiar menys d'una).

Amb tot, l'increment dels indicatius epidèmics no s'ha traduït per ara en una major pressió assistencial als centres sanitaris egarencs. "Sí que hem notat, des de fa una setmana, o 10 dies, que s'ha alentit la tendència que dúiem respecte a una davallada en la pressió assistencial", puntualitza.

Boadas apunta que "normalment passen quinze dies entre que pugen els indicadors epidèmics i s'incrementa la pressió als hospitals". El doctor afegeix que "tal com ha anat l'evolució, ho podríem començar a notar a finals d'aquesta setmana". En aquesta situació, però, hi ha nous factors en joc, com els avenços en el procés de vacunació, que es deixen notar ja als hospitals terrassencs, sobretot per la baixada en la xifra d'ingressos de pacients d'edat avançada procedents de les residències, on l'antídot contra la Covid ha minimitzat els contagis.

Vacunació

Precisament en referència al procés de vacunació, segons el portal Dades Covid, un total de 2.064 terrassencs havien rebut a finals de la setmana passada la primera dosi, mentre que a 184 egarencs se'ls havia subministrat ja la segona.

Ahir, als centres sanitaris de Terrassa hi havia ingressats un total de 127 pacients a causa de la Covid (17 dels quals es trobaven a l'UCI). Dimecres de la setmana passada, el total de persones ingressades pel virus en hospitals egarencs era lleugerament més baix, donat que n'hi havia fins a 121 (d'aquests, 16 estaven a l'UCI).

L'epidèmia seguia ahir a l'alça a Catalunya, amb una velocitat de propagació del virus d'1,01 (dues centèsimes més que dimarts). Aquest augment va propiciar que els contagis tornessin a créixer i que es diagnostiquessin en només 24 hores més de 3.000 nous positius. El Departament de Salut va indicar que a Catalunya la pressió hospitalària es va reduir lleugerament. Ahir hi havia un total de 1.918 pacients amb Covid-19 hospitalitzats, 55 menys que dimarts.